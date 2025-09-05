ETV Bharat / entertainment

'ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರದವರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ': ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ - RAKSHIT SHETTY

ವಿಭಿನ್ನ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 'ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Actor Rakshit Shetty
ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)
ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ '777 ಚಾರ್ಲಿ' ಹಾಗೂ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನೊದಗಿಸಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಸಿಂಪಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ 2 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಟ ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅದ್ಯಾವಾಗ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್​​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Actor Rakshit Shetty
ನಟ ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ರಕ್ಷಿತ್ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು 2 ವರ್ಷಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿವೆ. ರಕ್ಷಿತ್​​ ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿ, ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ 1 ಮತ್ತು 2, ಮಿಡ್​ ವೇ ಟು ಮೋಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿನ್ನೂ ಸೆಟ್ಟೇರಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಚಿತ್ರ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ರಕ್ಷಿತ್ ‌ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಫ್ಲೊರಿಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾವಿಕ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈ ಪವರ್​​​ಫುಲ್​ ರೋಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ': ಅನುಷ್ಕಾ 'ಘಾಟಿ'ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

''ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಮಯ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರದವರು ಸಹ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

''ನಾನು ನನ್ನ ತಂಡ, ಪರಂವಃ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ರಕ್ಷಿತ್​​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಾದ್ರೂ ಟೀಸರ್​ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ': ರಕ್ಷಿತ್​​ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ವಿಶ್​; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಂತು ಬೇಡಿಕೆ

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌ಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

Actor Rakshit Shetty
ನಟ ರಕ್ಷಿತ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಈ ಪವರ್​​​ಫುಲ್​ ರೋಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ': ಅನುಷ್ಕಾ 'ಘಾಟಿ'ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಾದ್ರೂ ಟೀಸರ್​ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ': ರಕ್ಷಿತ್​​ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್​ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ವಿಶ್​; ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬಂತು ಬೇಡಿಕೆ

