ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ ಬಿಗ್-ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ವಾರ್ 2', ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025ರ ಗುರುವಾರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ವೈಆರ್ಎಫ್ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
ವಾರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಮೊದಲ ದಿನದ 'ವಾರ್ 2'ನ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 52.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂದಿ - 29 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗು - 23.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್ನಿಂದ 0.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಾರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2019ರ ಮೊದಲ ಭಾಗ 'ವಾರ್'ಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಾರ್ 1 ಮೊದಲ ದಿನ 53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ 51 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು?: ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರುವಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.29.24ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.16.37ರಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೇ.23.67, ಸಂಜೆ ಶೇ.29.03 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.47.90ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು.
ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ - ಶೇ.74.68, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು - ಶೇ.67.66, ಸಂಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು - ಶೇ.72.66 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಶೇ.84.88ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ವೈಆರ್ಎಫ್ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಪಠಾಣ್ (2023)ಗಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ. ಪಠಾಣ್ 57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಿಂದಿಯಿಂದಲೇ 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 44.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೈಗರ್ 3 (2023) ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಾರ್ 2 ಮೀರಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ, ವಾರ್ 2 ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಛಾವಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ.