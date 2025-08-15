ETV Bharat / entertainment

ವಾರ್​​ 2: 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು ಹೃತಿಕ್​-ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಸಿನಿಮಾ - WAR 2 COLLECTION

ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್-ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ 'ವಾರ್ 2' ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಛಾವಾ ನಂತರ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

War 2 Day 1 Box Office Collection
ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​, ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಅರ್ ವಾರ್​ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: Film Poster)
Published : August 15, 2025 at 5:06 PM IST

ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ ಬಿಗ್-ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ವಾರ್ 2', ಆಗಸ್ಟ್ 14, 2025ರ ಗುರುವಾರ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ವೈಆರ್​ಎಫ್​​ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ವಾರ್​ 2 ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಮೊದಲ ದಿನದ 'ವಾರ್ 2'ನ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 52.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂದಿ - 29 ಕೋಟಿ ರೂ., ತೆಲುಗು - 23.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್​​ನಿಂದ 0.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಟ್ರೇಡ್​ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್​ ನಂಬರ್​ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ವಾರ್​​​ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ ನಂಬರ್​​​ 2019ರ ಮೊದಲ ಭಾಗ 'ವಾರ್'ಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ವಾರ್​ 1 ಮೊದಲ ದಿನ 53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ 51 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿತ್ತು.

ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್​​ ಹೇಗಿತ್ತು?: ಹಿಂದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರುವಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.29.24ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.16.37ರಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೇ.23.67, ಸಂಜೆ ಶೇ.29.03 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.47.90ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು.

ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ಶೋ - ಶೇ.74.68, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು - ಶೇ.67.66, ಸಂಜೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು - ಶೇ.72.66 ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಶೇ.84.88ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ವೈಆರ್​ಎಫ್​​ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ: ಯಶ್ ರಾಜ್​ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ನ​​ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಾರ್ 2 ಚಿತ್ರ ಪಠಾಣ್ (2023)ಗಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ. ಪಠಾಣ್​​ 57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಹಿಂದಿಯಿಂದಲೇ 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿತ್ತು. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 44.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೈಗರ್ 3 (2023) ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಾರ್​ 2 ಮೀರಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ, ವಾರ್ 2 ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಛಾವಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿರೋ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ.

