ಜೂ.ಎನ್​​​ಟಿಆರ್ ​ - ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​​ 'ವಾರ್​​ 2'ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? - WAR 2 X REVIEW

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ವಾರ್ 2' ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

Hrithik Roshan-Jr NTR 'War 2' X Review
ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​​​-ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್​​ ವಾರ್​ 2 ಎಕ್ಸ್​ ವಿಮರ್ಷೆ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2025 at 1:45 PM IST

2019ರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ 'ವಾರ್​​​' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ 'ವಾರ್ 2' ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೈ-ಆ್ಯಕ್ಟೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್​​ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ​​ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಶ್​ ರಾಜ್​​ ಫಿಲ್ಸ್​​ ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್​ನ ಆರನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​.

ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌, ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ವಾರ್ 2, ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಿಟ್​ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ವಾರ್, ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ 3 ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಾರ್​ 2 - ಅಯಾನ್​ ಈಸ್​ ದ ಮ್ಯಾನ್​​'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, "ಪಾಸಿಟಿವ್​​: ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಅವರು ಹೃತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್​​ ಗ್ರೇಸ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ವಾರ್ 2 - ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್! ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್​ ಅದ್ಭುತ. ಯಮದೋಂಗ ಮತ್ತು ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್​ ಇಂಟ್ರೋ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ದೃಶ್ಯ ಬೆಂಕಿ. ಯಾವುದೇ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ! ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಓರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್​ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್​​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್​ ಆಗಿ ಕಂಡಿದೆ. "ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರರೊಂದಿಗೆ ವಾರ್​ 2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್​​ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೃತಿಕ್​​ ರೋಷನ್​​ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೇಜಿಂಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕಠಿಣ ವಿಮರ್ಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಬಳಕೆದಾರರೊರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕೂಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ, ವಾರ್ 2 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿನಿಮೀಯ ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್. ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟೊಳ್ಳಾದ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆ ಭಾಗ ಏಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ನೇರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, "ವಾರ್​ 2 ವಿಮರ್ಶೆ - ಭಯಾನಕ ವಿಎಫ್​​ಎಕ್ಸ್​​ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸಕ್ತಿರಹಿತ ಚಿತ್ರಕಥೆ. ತಿರುವುಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ವಿಚಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್‌ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ, ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಾರ್ 2, ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

