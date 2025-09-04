ETV Bharat / entertainment

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? - PREM

'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ದನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

director Prem
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ (Photo: ETV Bharat)
'ಲೈಫ್ ಟುಡೇ'. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪಕ್ಕಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶ ಜಿ ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದನಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಹಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ 'ಸಿಕ್ಕರೇ.. ಸಿಕ್ಕರೇ... ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ್ರು ಸಿಕ್ಕರೇ...' ಹಾಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ದನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ರಾಮ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಪ್ರೇಮ್​​ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಹೊಸಬರ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

director Prem and film team
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಡಿರುವ ಪ್ರೇಮ್, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂಬೈನವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು?. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹಾಡೋ ಹಾಡಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋರೋದೇನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ನಾನು ಅವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವ್ರ ದನಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಗಾಢತೆ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಪಂ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

director Prem and film team
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇನ್ನೂ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಂತ ಕನ್ನಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರದೀಪ್, ನಾಯಕ ಕಿರಣ್ ಆದಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.

director Prem
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ (Photo: ETV Bharat)

ಲೈಫ್ ಟುಡೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಆದಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಲೇಖಚಂದ್ರ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಥರ್ವ, ತಬಲನಾಣಿ, ಅಪೂರ್ವ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಮತ್ತು ಜಗ್ಗಪ್ಪ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಡಿದ ಹಾಡಿನ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸಿನಿಮಾ ಬಗೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

