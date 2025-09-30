ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ: ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣ

ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಇಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ.

Kantara Celebrating 3 glorious years
ಕಾಂತಾರ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ಷಣ (Photo: ETV Bharat)
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ 'ಕಾಂತಾರ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ನಂತರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 30, 2025ಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್​ ಡಿವೈನ್​​ ಸಿನಿಮಾ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಗಡಿಯಾಚೆಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​​ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

3 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ, ''ಡಿವೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ ಕಾಂತಾರದ 3 ಅದ್ಭುತ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಪ್ರಯಾಣ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಸಿತು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅದನ್ನು ದೈವಿಕವಾಗಿಸಿತು. ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಕಾಂತಾರ: ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಯಿತು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿರೋದು ಭಾಗ 2. ಕಾಂತಾರ ಭಾಗ 1 ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಸಿನಿಮಾ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview: 'ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಅಹಂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ಯವಿತ್ತು, ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವೂ ಆಯಿತು'

ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ, ಕಿಶೋರ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 'ಕಾಂತಾರ' ಬಜೆಟ್​ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

