'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ: ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣ

ವಿಶ್ವವೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಇಂದು 3 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 30, 2025 at 2:37 PM IST
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ 'ಕಾಂತಾರ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ನಂತರದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025ಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಡಿವೈನ್ ಸಿನಿಮಾ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಗಡಿಯಾಚೆಯಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾರಿಸಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.
3 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, ''ಡಿವೈನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕಾಂತಾರದ 3 ಅದ್ಭುತ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಪ್ರಯಾಣ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಸಿತು, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಅದನ್ನು ದೈವಿಕವಾಗಿಸಿತು. ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿರೋದು ಭಾಗ 2. ಕಾಂತಾರ ಭಾಗ 1 ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆದುರು ಬರಲಿದೆ.
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ, ಕಿಶೋರ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿತ್ತು.
