'ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ': 50 ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಕಮಲ್‌ ರಾಜ್, 75 ಸೀನ್ಸ್​, 10 ನಿರ್ದೇಶಕರು - KAMAL RAJ UPCOMING FILMS

ನಟ ಕಮಲ್‌ ರಾಜ್ ಅವರು 3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌ - 'ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್', 'ಟಾಸ್ಕ್' ಹಾಗೂ 'ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ'.

Kannada film industry members
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು (Photo: ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 2:00 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ, ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕಮಲ್‌ ರಾಜ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್​​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ - ಈ 3 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

3 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟೈಟಲ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​​: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ 3 ಚಿತ್ರಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಡಾ. ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

Kannada film industry members
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಮಲ್​ ರಾಜ್​ (Photo: ETV Bharat)

'3 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ': ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಲ್‌ ರಾಜ್, ''ಈ ಮೊದಲು ದಿ ಸೂಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ 3 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಲವರ್‌ ಬಾಯ್, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ: 'ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 50 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 75 ಸೀನ್‌ಗಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 10 ಜನ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Kamal raj
ನಾಯಕ ನಟ ಕಮಲ್‌ ರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)

ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 14 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಾವಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ ಎಂದರು.

Kannada film industry members
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಮಲ್​ ರಾಜ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಟಾಸ್ಕ್: ಟಾಸ್ಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ, ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಅ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಜನರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗನ್ನು ಮಾದೇವ, ಎಕ್ಕ, ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಹಾಗೂ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಚಿತ್ರಗಳು ನೀಗಿಸಿವೆ. ನನ್ನ 'ಸೆ.10' ಚಿತ್ರದ ವಿತರಣೆಗೆ ಕಮಲ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆಗೈಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 150 ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದವನಾದರೂ, 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಲು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ'' ಎಂದರು.

Kamal raj
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಮಲ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಅವರ 200 ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಅವರು 50 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಂತೂ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Kannada film industry members
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಮಲ್​ ರಾಜ್​ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಮಲ್ ನನಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. 50 ಪಾತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 50 ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಡಾ. ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಮಲ್‌ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಗೀಳಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೇನೇ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

Kannada film industry members
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಮಲ್​ ರಾಜ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಮಲ್ ಅವರು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವರ ಯೋಜನೆ, ಯೋಚನೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

