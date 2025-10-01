'ಕಾಂತಾರ' ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪಕ್ಕಾ!
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮೊದಲ ದಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನದ 11,800 ಶೋಗಳ 4,17,157 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, 11.8 (11,80,24,874) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳೊಂದಿಗೆ 19.35 (193470657) ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರ. ನಾಳೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಣೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ 2ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯ 1,780 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 2,14,933 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 7,48,08,314.77 ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 2ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯ 1,082 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 42,101 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 80,58,379.53 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 2ಡಿಯ 6,407 ಶೋಗಳಿಗೆ 60,665 ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 1,90,01,821.51 ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 1,653 ಶೋಗಳ ಪೈಕಿ 776 ಶೋಗಳು ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. 225 ಶೋಗಳು - ಅತಿ ಬೇಗನೇ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಟ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ 9.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗ್ರಾಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೂಲ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 'ಕಾಂತಾರ 2' 2023ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಸುದೀರ್ಘ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲ ಕಾಂತಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮರೆಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ.