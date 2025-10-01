ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ' ಭರ್ಜರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​​​: ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಪಕ್ಕಾ!

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮೊದಲ ದಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.

Rishab Shetty
ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 11:25 AM IST

2 Min Read
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್​ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನದ 11,800 ಶೋಗಳ 4,17,157 ಟಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, 11.8 (11,80,24,874) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳೊಂದಿಗೆ 19.35 (193470657) ಕೋಟಿ ರೂ.ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆನ್​​ಲೈನ್​ ಟಿಕೆಟ್​ ವ್ಯವಹಾರ. ನಾಳೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ ನಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಓಪನಿಂಗ್​ ಕಾಣೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ 2ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯ 1,780 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 2,14,933 ಟಿಕೆಟ್ಸ್​​ ಸೋಲ್ಡ್​ ಔಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, 7,48,08,314.77 ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 2ಡಿ ಆವೃತ್ತಿಯ 1,082 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 42,101 ಟಿಕೆಟ್ಸ್​​ ಸೋಲ್ಡ್​ ಔಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, 80,58,379.53 ರೂಪಾಯಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್​​ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 2ಡಿಯ 6,407 ಶೋಗಳಿಗೆ 60,665 ಟಿಕೆಟ್ಸ್​​ ಸೋಲ್ಡ್​ ಔಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, 1,90,01,821.51 ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯವಹಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 1,653 ಶೋಗಳ ಪೈಕಿ 776 ಶೋಗಳು ಹೌಸ್​ ಫುಲ್​ ಆಗಿವೆ. 225 ಶೋಗಳು - ಅತಿ ಬೇಗನೇ ಫಿಲ್​ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಲಾಕ್​ ಸಿಟ್​ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ 9.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗ್ರಾಸ್​​ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೂಲ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 'ಕಾಂತಾರ 2' 2023ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​ ಆಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಸುದೀರ್ಘ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025ರಂದು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್​ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲ ಕಾಂತಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮರೆಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್​ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1 ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಸುಮಾರು 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ.

