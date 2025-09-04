ETV Bharat / entertainment

ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಜೊತೆ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ 'ಹಲೋ 123': ಅಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಗಳು ಚಾಲನೆ - HELLO 123

'ಹಲೋ 123' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿನೂತನ ಕಥೆಯೊಂದು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ನಟ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ.

'Hello 123' Film Team
'ಹಲೋ 123' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
September 4, 2025

2019ರಲ್ಲಿ 'ರಾಂಧವ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ನಟ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ. ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಮೂಲಕವೂ ಜನಮನ ತಲುಪಿರುವ ಇವರು, ಹೊಸ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್​ ಸಿಗ್ನಲ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಲೋ 123' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿನೂತನ ಕಥೆ: ಹೌದು, ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಹಲೋ 123'. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್​​ ಟೈಟಲ್​​ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಥಾಹಂದರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ತಂಡ ವಿನೂತನ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

'Hello 123' Film Team
'ಹಲೋ 123' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಹಲೋ 123' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ತಾತಾರ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತವಿತ್ತು.

ಅಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಗಳು ಚಾಲನೆ: ಹರ್ಷಿಕಾ ಹಾಗೂ ಭುವನ್ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ತ್ರಿದೇವಿ ಪೊನ್ನಕ್ಕ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ. ದೇವರ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

'Hello 123' Film Team
'ಹಲೋ 123' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಅಕ್ಟೋಬರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ; ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಒಳ್ಳೆ ದಿನ, ಘಳಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ ಮರುದಿನವೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತಿವೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಟಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಚಿತ್ರದ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ ಹಲೋ 123 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

Bhuvann Ponnannaa
ನಟ ಭುವನ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ (Photo: ETV Bharat)

ಹರ್ಷಿಕಾ ಭುವನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರ್ಷಿಕಾ ಮುದ್ದು ಮಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯ್ತನದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭುವನ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಹರ್ಷಿಕಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹರ್ಷಿಕಾ ಭುವನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರ್ಷಿಕಾ ಮುದ್ದು ಮಗಳ ಹಾರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯ್ತನದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭುವನ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಹರ್ಷಿಕಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್​​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

