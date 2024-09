ETV Bharat / entertainment

ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನ ಪುತ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನಾವರಣ - Harshini Cinemas Launched

By ETV Bharat Karnataka Team

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ 'ಕಿರುನಗೆ'ಗೆ ಲತಾಶ್ರೀ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆ ಅಶೋಕ್ ಕಡಬ ಅವರದು. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ತಂಡದ ಸುಕೃತ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ‌. ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ತಾರಾಬಳಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಇಷ್ಟ, ಸಂತೋಷವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೆತ್ತವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಗುನಗುತಾ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಹಲವು ನಿಗೂಢ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯೇ ಕಿರುನಗೆ. 'A Smile Can Hide So much' ಎಂಬ ಅಡಿ ಬರಹವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.

