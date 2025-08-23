ETV Bharat / entertainment

ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾ: 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾಯ್ತು ಅಕ್ಷಯ್​ ಸೈಫ್​​ ಜೋಡಿ - HAIWAAN

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ 'ಹೈವಾನ್'​​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್​ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.

'Haiwaan' Film Team
'ಹೈವಾನ್'​​ ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ANI)
Published : August 23, 2025 at 4:59 PM IST

ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಐಕಾನಿಕ್ ಖಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 'ಮೈ ಖಿಲಾಡಿ ತು ಅನಾರಿ', 'ಯೇ ದಿಲ್ಲಗಿ' ಮತ್ತು 'ತಶಾನ್'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ​ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆವಿಎನ್ ಸಹನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ನ ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ಈ ದಿನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.​​

ಹಿರಿಯ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಹೈವಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇಂದು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್​ನಿಂದ ತೆರೆಮರೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"Saint" ಎಂದು ಪ್ರಿಂಟ್​​ ಆಗಿರುವ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್​ ಕಡೆ ನೋಡಿ, "ನನಗೆ ಈ ದೆವ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಹನಟನನ್ನು ಟೀಸ್​​ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಫನ್​ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು.

ಫನ್​​ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ, ನಟ "ಹಮ್ ಸಬ್ ಹಿ ಹೈ, ಥೋಡೆ ಸೆ ಶೈತಾನ್ ಕೋಯಿ ಉಪರ್ ಸೆ ಸೈಂಟ್, ಕೋಯಿ ಅಂದರ್ ಸೆ 'ಹೈವಾನ್'. ಮೈ ಫೇವರೆಟ್​​ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಶಿಪ್​ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್​​ ಸರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಹೈವಾನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೈಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹೈವಾನಿಯತ್ ಅನ್ನು ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ!!" ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಜಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತಶಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೋಭಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಏಕ್ತಾ ಆರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2026ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

