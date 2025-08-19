ETV Bharat / entertainment

'ಕುಲಶೇಖರ'ನಾಗಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ: 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯ - GULSHAN DEVAIAH AS KULASHEKARA

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ​ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

Gulshan Devaiah As Kulashekara
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ರ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಕುಲಶೇಖರ'ನಾಗಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ (Photo: Film Poster)
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಅವರನ್ನು ಕನಕವತಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇದೀಗ ಕುಲಶೇಖರ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ, ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿರುವ ನಟ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ, 'ಕುಲಶೇಖರನಾಗಿ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದವರಿಗೂ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 47ರ ಹರೆಯದ ನಟ, ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್​ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅದ್ಭುತ ನಟ' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, 'ಅದ್ಭುತ. ನೀವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, 'ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರವರ್ಗ! ಅವರು ಕೊಡವ ನಟ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್​' ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೊಬ್ಬರು, 'ಖಂಡಿತ 1000+ ಕೋಟಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ ​1', ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ' (2022)ದ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಥಾಹಂದರದ ಆಳವಾದ ಪದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲಿದೆ.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಪ್ರಬಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಅವರ ಆಗಮನವು ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್​​ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್.ಕಶ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

