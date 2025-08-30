ETV Bharat / entertainment

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಮದರಾಸಿ' ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

Rukmini Vasanth, Sivakarthikeyan
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ (Photo: ETV Bharat)
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮದರಾಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಎ.ಆರ್​​ ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮದರಾಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

Madharaasi Promotion event
ಮದರಾಸಿ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

"ಅಮರನ್" ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ‌ ಅಭಿಮಾನದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದರು. ಈ ವೇಳೆ "ಮದರಾಸಿ" ಚಿತ್ರದ ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್​​ಗೆ ಹೆಜ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ‌ ಜೊತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

Rukmini Vasanth, Sivakarthikeyan
'ಮದರಾಸಿ' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ (Photo: ETV Bharat)

ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಟ ಶಿವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯನ್ನು ತಮಿಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾವುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ. ಮದರಾಸಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುರುಗದಾಸ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು‌ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ನಾಯಕ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ವಿಕೆ ಫಿಲಂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಲನ ಶ್ರೀಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರದ್ದು. ಸುದೀಪ್ ಎಲಮನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕೆವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ವೆಂಜರಮೂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಡಿಸೈನ್​​ ಮತ್ತು ದೀಪಾಲಿ ನೂರ್ ಕಾಸ್ಟೂಮ್​ ಡಿಸೈನ್​ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್.ಮುರುಗದಾಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​​ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರೇಲರ್​ ತುಂಬ ರಕ್ತವೇ ರಕ್ತ: 'ಬಾಘಿ 4'ಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​; ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್​ ಶ್ರಾಫ್​​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ: ಪುನೀತ್​ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಒಡೆಯರ್​ಗೂ ಫಸ್ಟ್​ ಸಿನಿಮಾ

