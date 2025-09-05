ETV Bharat / entertainment

ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್​ಕುಮಾರ್​ ತಮ್ಮ 'ಪಿಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಮುಖೇನ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

Prabhas, Anushka shetty
ಪ್ರಭಾಸ್​​​, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2025 at 10:12 AM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ "ಘಾಟಿ" ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅವರು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಶ್ ಜಗರ್ಲಮುಡಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿರುವ "ಘಾಟಿ" ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಡ್ರಾಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್‌ (ಘಾಟಿ ರಿಲೀಸ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್) ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಟಾಲಿವುಡ್​ ರೆಬಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ರಭಾಸ್‌, ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ಸ್ವೀಟಿಯ "ಘಾಟಿ" ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Prabhas Instagram story
ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Prabhas Instagram story)

ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಭಾಸ್, ''ಘಾಟಿ ಟ್ರೇಲರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪವರ್​​ಫುಲ್​ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟಿ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಮಾಗಮವಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕೊತ್ತಲವಾಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾದ ಯಶ್ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪ ಅರುಣ್​​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರು ವಿತರಣಾ ವಲಯಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಿಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 'ಘಾಟಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಪುಷ್ಪ, ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ವಿತರಣೆಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಮಾಡುವ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು, ಚೈತನ್ಯ ರಾವ್ ಮದಡಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಾಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯೇದುಗುರು ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಬಾಬು ಜಗರ್ಲಮುಡಿ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಟರ್​ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ಪ್ರಮೊದ್ ಉಪ್ಪಲಪಾಟಿ ಮತ್ತು ವಿ.ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಯುವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ರಭಾಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Prabhas Instagram story
ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಸ್ಟೋರಿ (Photo: Prabhas Instagram story)

