ಉಪ್ಪಿ 'ಭಾರ್ಗವ' ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು: ಟೀಸರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್

ಇದೇ ಗುರುವಾರದಂದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​ ಹಾಗೂ ಉಪೇಂದ್ರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, 'ಭಾರ್ಗವ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಟೀಸರ್​' ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Bharagava Poster
'ಭಾರ್ಗವ' ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2025 at 4:19 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಪೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಭಾರ್ಗವ'. ನಾಗಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಿಗ್​​ ಅಪ್ಡೇಟ್​​ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​​ ಆಗಿದೆ.

ಇದೇ ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 18ರಂದು ದಿ.ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ​​​'ಭಾರ್ಗವ' ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ​ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಪೇಜ್​​​ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​​​ ಫೋಟೋ ಇದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಆನಂದ್​ ಆಡಿಯೋ, ಇಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಟರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ಭಾರ್ಗವ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಟೀಸರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರಾದ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ - ಮೂವರ ಜನ್ಮದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 18ರಂದು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಉಪೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರ್ಗವ‌ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ, ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ನಾಗಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 4 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟಲ್​​​ನೊಂದಿಗೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್ ಇದ್ದು, ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್​ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಅವಿನಾಶ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 2 ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜ ರತ್ನಂ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪ್ಪಿ ಹಾಗೂ ನಾಗಣ್ಣ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೋಕರ್ಣ, ಗೌರಮ್ಮ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ದುಬೈ ಬಾಬು ಎಲ್ಲವೂ ರೀಮೆಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

