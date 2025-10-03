'2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಒದ್ದಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ 2025ರಲ್ಲಿ 5000+ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್': ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ
ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಇಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ತುತ್ತ ತುದಿ ತಲುಪಿರುವ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಮನದುಂಬಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 3, 2025 at 12:25 PM IST
2022ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಚಿತ್ರವಾದ 'ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ - ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, 2025ರ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ''2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ, 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಗಳ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಋಣಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಖಚಿತ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೆಟ್ರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2022ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಪ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂದು ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಿಷಬ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಹೋದರಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿತು.
ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮೊದಲ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ 2016ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ರಿಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ, ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್, ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ' ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಟ, ಸದ್ಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ, 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಗಳ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಹೀಗೆ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
