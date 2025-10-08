'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್'ಗೆ ಹೋದವರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ...': ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12' ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2025 at 3:21 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 3:40 PM IST
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12' ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಶೋ ಶುರುವಾಗಿ 2 ವಾರವೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡವೇ 'ಎಲಿಮಿನೇಟ್' ಆಗಿದೆ.
ಬಿಡದಿ ಸಮೀಪದ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನೂ ಸಮೀಪದ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಡದಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸದೇ ನೇರವಾಗಿ ಮೋರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೋನಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ರೀಚ್ ಕೂಡಾ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೂ ಜನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ''.
''ಏಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೂ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಯಾರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೂ ಕೂಡಾ 2 ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಿರ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹಾರಣೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ''.
''ಇಷ್ಟು ಸೀಸನ್ಗಳ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ನೂತನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರುವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೀಮ್ನವರು ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ'' ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.