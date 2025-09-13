ETV Bharat / entertainment

ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​​ ಪುತ್ರನೊಂದಿಗೆ ಮಲೈಕಾ ಸಖತ್​ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ: ಝೈದ್ ಖಾನ್ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

'ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಜೊತೆ ಬನಾರಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೀತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Zaid Khan - Malaika
ಝೈದ್ ಖಾನ್ - ಮಲೈಕಾ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 13, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಬನಾರಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಲ್ಟ್'. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಯುವ ನಟನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಸಾಂಗ್: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಲ್ಟ್​​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಮಲೈಕಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಸಿನಿಮ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕದಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ: ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿ ಭಟ್ ಹಾಡಿದ್ದು, ಮಲೈಕಾ ಜೊತೆ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಹಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

Zaid Khan - Malaika
ಝೈದ್ ಖಾನ್ - ಮಲೈಕಾ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​: ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಲೋಕಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು. ಜೆ.ಎಸ್.ವಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ರವಿವರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹200: 'ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ'; ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

Zaid Khan - Malaika
ಝೈದ್ ಖಾನ್ - ಮಲೈಕಾ (Photo: ETV Bharat)

'ಕಲ್ಟ್' ಸಿನಿಮಾ 2023ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೀರಿದ. ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ 2023ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು. 'ಬನಾರಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್​​ ಮಗನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

AYYO SIVANE SONGZAMEER AHMED KHANಝೈದ್ ಖಾನ್ ಕಲ್ಟ್​ ಸಿನಿಮಾರಚಿತಾ ರಾಮ್​ ಮಲೈಕಾCULT MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜೇಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್​: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​​​ಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.