'ಕಾಂತಾರ' ಚೆಲುವೆಗೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್: 'ಕನಕವತಿ'ಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಚೆಲುವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಟ್ರೆಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು, ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತೀ ವಿಚಾರವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆ, ಮೇಕಿಂಗ್, ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್, ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ.. ಹೀಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನೇಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಗುಣಗಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಟಿಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವರ ನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದು': ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚೆಲುವೆ, "ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಮನೆತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ - ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಟ್ರೇಲರ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕನಕವತಿ ರಾಯಲ್. ಹೌದು, ಆದರೆ ಅವಳೋರ್ವ ಮನುಷ್ಯಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಳು. ನಾನು ಆಕೆಯ ಬೆಡಗಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅವಳ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೂ ಶರಣಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದ್ಭುತ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.