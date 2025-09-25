ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ' ಚೆಲುವೆಗೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​: 'ಕನಕವತಿ'ಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿಯಾಗೋ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ರುಕ್ಮಿಣಿ

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಟ್ರೇಲರ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​​ ಚೆಲುವನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rukmini Vasanth, Rishab Shetty
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat, Film Poster)
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ರ ಟ್ರೆಲರ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡು, ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತೀ ವಿಚಾರವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಥೆ, ಮೇಕಿಂಗ್​, ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್​, ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ.. ಹೀಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನೇಕರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಗುಣಗಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಟಿಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವರ ನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್​ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.​

'ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲೊಂದು': ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್​​ 1ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚೆಲುವೆ, "ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕನಕವತಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಮನೆತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ - ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಟ್ರೇಲರ್ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕನಕವತಿ ರಾಯಲ್​. ಹೌದು, ಆದರೆ ಅವಳೋರ್ವ ಮನುಷ್ಯಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಳು. ನಾನು ಆಕೆಯ ಬೆಡಗಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅವಳ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೂ ಶರಣಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಜನರು ಅವಳನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋದನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive Interview: 'ಅರಣ್ಯ, ಬೆಟ್ಟ, ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು': ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ

ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಅದ್ಭುತ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅದ್ಭುತ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅರವಿಂದ್ ಎಸ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

KANTARA CHAPTER 1RISHAB SHETTYರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​​​ ಕನಕವತಿRUKMINI VASANTH

