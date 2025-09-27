ETV Bharat / entertainment

'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳಾನೇ ಮುಖ್ಯ': ಕಾಂತಾರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಹೇಗಿತ್ತು?

'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1'ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Rishab Shetty with his family
ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: IANS)
'ಕಾಂತಾರ' ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳೆದ 'ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್​​ - ಪ್ರಗತಿ ದಂಪತಿಗೆ ರಣ್ವಿತ್​​ ಮತ್ತು ರಾದ್ಯಾ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಕೆರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂತಾರ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ನಟ, ''ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಅದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ಕಾಂತಾರದಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​​ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ತಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

"ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು... ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂತಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ರಿಷಬ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟನಿಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ನಟನೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಕಥೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗುವುದಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ, ಚಿತ್ರದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್​ ಡಿಸೈನರ್​​ ಆಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಎಫರ್ಟ್​​​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಷಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

"ಕಾಂತಾರ" ಚಿತ್ರದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರವೂ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂಲ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಥೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. 70ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು "ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ" ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಕಾಂತಾರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ 100 ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ನಂತರ, ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್​​ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತು. ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಯಿತು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 7,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

