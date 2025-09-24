ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: 'ಅರಣ್ಯ, ಬೆಟ್ಟ, ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು': ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ

'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಕಂಟೆಂಟ್​ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ಸೆಟ್​​ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Kantara chapter 1 Art Director Dharani Gangaputra
ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 1:37 PM IST

5 Min Read
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ

ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಹೆಸರಾಂತರೂ ಕೂಡಾ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನ ಟ್ರೇಲರ್​ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲಿಯನ್​​ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಕಾತರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಟ್ರೇಲರ್​ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್​ ವಿಷಯವೂ ಒಂದು. ಈ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಆ ಅರಣ್ಯ, ಬಂಡೆ, ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​​ವುಡ್​​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್​​ವರೆಗೂ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಪಯಣವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ

ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕದಂಬರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಬೃಹತ್‌ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೆಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೆಟ್ಟುಗಳ ಸೂತ್ರಧಾರ ಮಂಡ್ಯ ಮೂಲದ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ. ಹೌದು, ಆ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್​​ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಂತಾರ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ?

''ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಗ‌ ನನ್ನ‌ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಒಡನಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು''.

Kantara chapter 1 Art Director Dharani Gangaputra with rishab shetty
ಶೆಟ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೆಟ್​​ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?

''ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್​ನ ನಿರ್ದೇಶನವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಭಿನಯವಿರಲಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ, ಈಗ ನಾನು ರಿಷಬ್ ಟೀಮ್​​​ನವನೆಂದೇ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಚಿತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೆಟ್​​ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ವಿನೇಶ್ ಬಾಂಗ್ಲನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನೇ ಸೆಟ್​ ವರ್ಕ್​​ ಮಾಡಿದ್ರೂ, ವಿನೇಶ್ ಅವರು ಇದೇ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಬರಬೇಕು, ಕಲರ್ ಕೂಡಾ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ರೈಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್​ಗೆ ಹೋದೆವು. ಸೆಟ್​​ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕೇಶನ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಕಾರಣ. ‌ಲೋಕೇಶನ್‌ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇತ್ತೆಂದ್ರೆ ನೋಡಲು ಎರಡು‌ ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ದಟ್ಟ ಕಾಡು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ‌ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ‌, ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಬಹಳಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಸೆಟ್​ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೆಟ್​ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿದೆ?

''ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್​ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಸೆಟ್​ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡಾ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಾದ್ರೂ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ‌‌ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​ನ ಸಪೋರ್ಟ್​​. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ನ ವೇದವಾಕ್ಯ. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಟ್ರೇಲರ್​ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ‌ ಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಮಿರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?

Rishab Shetty and film Team
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

''ಈ‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಸೆಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ‌ವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದೇ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸೋದು ಖಚಿತ. ಸೆಟ್​ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ‌ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 300‌ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್‌ಗಳು, ಪೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ಹೆಲ್ಪರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿವೆ?

''ಪ್ರತೀ ಸೆಟ್​ಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದೇ. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಅದ್ಧೂರಿ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಇದು ಸೆಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ಲೋ ಎನ್ನುವಂತಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟುಗಳಿದ್ದರೂ, ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ಟುಗಳೇ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Kantara chapter 1 Art Director Dharani Gangaputra
ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ, ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್​​ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು?

''ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಸದಾ ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಜಾಗ. ಹಾವುಗಳು. ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಿಗಣೆ‌ಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಜಿಗಣೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ‌. ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ'' ಎಂದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: 3 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣದ ಅನುಭವ?

''ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಇದ್ದೆವು. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರೂ ಇಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಫಿದಾ. ಅವರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹುರುಪು ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ, ಅವರ ಸ್ಪೀಡ್, ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ನಾನು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Kantara chapter 1 Art Director Dharani Gangaputra
ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಟ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅವಘಡಗಳಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು?

''ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರು''.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ?

''ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯ, ಅವರು ಮಂಗಳೂರು. ನನ್ನ‌‌ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀನು ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ರು. ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 2ರಂದು ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

