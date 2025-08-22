ETV Bharat / entertainment

'ಡಾಗ್​ ಬೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲವ್​ ಬೈಟ್​ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂರ್ಖ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರೇ..': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ - RAM GOPAL VARMA

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಉಲ್ಭಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೇಬೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ram Gopal Varma
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರ - ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು 'ಶ್ವಾನ ದ್ವೇಷಿ' ಎಂದವರಿಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ವಾದ ಕರುಣೆಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ': ಹೌದು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು, ತಮ್ಮನ್ನು "ನಾಯಿ ದ್ವೇಷಿ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 'ತಮ್ಮ ವಾದವು ಕರುಣೆಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ - ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾದ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವರ್ಮಾ, ಟೀಕಾಕಾರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೀರ್ಘ ಬರಹವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ? "ನಾನು ಶ್ವಾನ ದ್ವೇಷಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರ್ಖ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕುರುಡರು, ಕಿವುಡರು ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್​-ಡೆಡ್​ ಆದವರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದು, ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?. ಉಲ್ಭಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೇಬೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಬೆಂಕಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಗಲಭೆಗಳಂತಹ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಮೊದಲು ತಕ್ಷಣದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವು ಆಬ್​ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್​​​ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ".

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್​​ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರು?

"ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೆಡಿಗ್ರೀ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಸ್ವತಃ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 'ಲವ್ ಬೈಟ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೇಬೀಸ್ ಮೌನವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಇಡೀ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ನಿಧನ!

ಭಾರತದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶವು ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರ - ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು 'ಶ್ವಾನ ದ್ವೇಷಿ' ಎಂದವರಿಗೆ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ವಾದ ಕರುಣೆಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ': ಹೌದು, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು, ತಮ್ಮನ್ನು "ನಾಯಿ ದ್ವೇಷಿ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು, 'ತಮ್ಮ ವಾದವು ಕರುಣೆಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ - ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾದ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವರ್ಮಾ, ಟೀಕಾಕಾರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದೀರ್ಘ ಬರಹವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ? "ನಾನು ಶ್ವಾನ ದ್ವೇಷಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರ್ಖ ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಕುರುಡರು, ಕಿವುಡರು ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್​-ಡೆಡ್​ ಆದವರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದು, ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?. ಉಲ್ಭಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೇಬೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಬೆಂಕಿ, ಪ್ರವಾಹ, ಗಲಭೆಗಳಂತಹ ಮೊದಲಾದ ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಮೊದಲು ತಕ್ಷಣದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವು ಆಬ್​ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್​​​ ಪಾಲಿಸಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ".

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್​ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್​​ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಂದ್ರು?

"ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೆಡಿಗ್ರೀ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ, ಅನೇಕ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಸ್ವತಃ ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 'ಲವ್ ಬೈಟ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೇಬೀಸ್ ಮೌನವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ, ಇಡೀ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಭಲ್ಲಾ ನಿಧನ!

ಭಾರತದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶವು ದೆಹಲಿ-ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAM GOPAL VARMA ON DOGSSTRAY DOGSರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾಬೀದಿ ನಾಯಿRAM GOPAL VARMA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.