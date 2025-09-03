ETV Bharat / entertainment

ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​: ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ದುಲ್ಕರ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​​ - DULQUER SALMAAN ISSUES APOLOGY

ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಲೋಕ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 - ಚಂದ್ರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​​ಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

'Lokah: Chapter 1 - Chandra', Dulquer Salmaan
'ಲೋಕ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 - ಚಂದ್ರ' ಪೋಸ್ಟರ್, ದುಲ್ಕರ್​ ಸಲ್ಮಾನ್​​ (Photo: Film Poster, IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2025 at 12:37 PM IST

ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ದುಲ್ಕರ್​​ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ (Dominic Arun) ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಚಿತ್ರ 'ಲೋಕ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 - ಚಂದ್ರ' (Lokah: Chapter 1 - Chandra) ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 4ರಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಡೈಲಾಗ್​​ನಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಟ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಚಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿದಾಗ, ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆಯರು "ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್​​ಲೆಸ್" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​​ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಹಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂತ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಕಲ್ಚರ್​ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಆರೋಪಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ: ಮಂಗಳವಾರದಂದು, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವೇಫೇರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ (Wayfarer Films) ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನೋವಿಗಾಗಿ ತಂಡ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲೇನಿದೆ? "ನಮ್ಮ ಲೋಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ ಡೈಲಾಗ್​ನಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವೇಫೇರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಜನರನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧದ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿರುವ ಡೈಲಾಗ್​ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ/ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಂಟಾದ ನೋವಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಾದಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ 300 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಣಂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದು "ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಸೋಮವಾರ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಚಂದ್ರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಸ್ಲೆನ್, ಚಂದು ಸಲೀಂಕುಮಾರ್, ಅರುಣ್ ಕುರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಕ್ಸ್ ಬೆಜಾಯ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಯಾನಿಕ್ ಬೆನ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

