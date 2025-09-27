ETV Bharat / entertainment

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 'ಕಾಂತಾರ' ಬಜೆಟ್​ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು

ಸರಿ-ಸುಮಾರು 250 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

Kantara chapter 1
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 (Photo: Film Poster)
Published : September 27, 2025 at 5:48 PM IST

ಕೆಜಿಎಫ್​​, ಸಲಾರ್​​ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1', ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬೃಹತ್​ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್​​ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್​ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬೃಹತ್​ ಸೆಟ್​ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಸಿಗೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಡವರು ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್​ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ನಟ ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್ ಬಜೆಟ್​​ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕಲಾವಿದ ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್, ಮೂಲ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕ್ಕೆ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್​ ಕಿರಗಂದೂರ್​ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರು, ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರಮ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

2022ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 30ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ಸರಿಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ​​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್​ ಆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಅವರ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1ರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್​ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

