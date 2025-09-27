ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! 'ಕಾಂತಾರ' ಬಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು
ಸರಿ-ಸುಮಾರು 250 ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2025 at 5:48 PM IST
ಕೆಜಿಎಫ್, ಸಲಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1', ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಜೆಟ್ ಸುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಸಿಗೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಡವರು ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದ ನಟ ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕಲಾವಿದ ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್, ಮೂಲ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಮೂಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ಕ್ಕೆ 125 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕಲಾವಿದರು, ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರಮ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2022ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡ ಮೊದಲ ಕಾಂತಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ಸರಿಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive Interview: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಟ್ರೈಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಡಿನ ಧ್ವನಿ ಇವರದು: ಏನಂತಾರೆ ಮೈಮ್ ರಾಮ್ ದಾಸ್?
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಡಬ್ ಆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive Interview: 'ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು': ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್
ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಅವರ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive Interview: 'ಅರಣ್ಯ, ಬೆಟ್ಟ, ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು': ಕಾಂತಾರ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಧರಣಿ ಗಂಗಾಪುತ್ರ