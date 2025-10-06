2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ: ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?
ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದ್ದು, 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 11:38 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಜೋಡಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಂತಾ ನಿರಾಕರಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ: ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವದಂತಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋಡಿಯ ಆಪ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುತೇಕರು ಗೂಗಲ್ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಡಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ: ಮೂಲತಃ ಕರುನಾಡಿನ ಕೊಡಗಿನವರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 1996ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆ 29 ವರ್ಷ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ 1989ರ ಮೇ 9ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 36 ವರ್ಷ. ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 7 ವರ್ಷಗಳು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರೇಮ್ಕಹಾನಿ: 2018ರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ, 2019ರಲ್ಲಿ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಕಲಾವಿದರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲವಾಯಿತು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳು ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು
ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ವೆಕೇಶನ್ ಫೋಟೋಗಳೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇವರು ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Interview:'ಶ್ವಾನದೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸೋದು ಸಖತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್': ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೋಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜೋಡಿಯ ಮಾದರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ - ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಪ್ಪುಗೆ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್