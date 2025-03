ETV Bharat / entertainment

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ-ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖಾಮುಖಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇನು? - CHANDAN NIVEDITHA

ಚಿತ್ರದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್​ ಹಾಗೂ ನಿವೇದಿತಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾದವು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಿವೇದಿತಾ, "ಒಂದು ಸಮಯ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆವು ಅಂದಮೇಲೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಇರೋದು ಸಹಜ. ಎಮೋಷನಲ್​ ಆದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದಾಗೋಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ರಾಜನ ಆಗಮನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ': ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹೀಗಂದಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ?

ಚಂದನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆಯಾದೆವು. ನಿವೇದಿತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿಪಡೋ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನವಳು': ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರ; ಮುಂದುವರಿದ ಪರ - ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ''ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್​ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಿಂತನಾ ಲಹರಿಯನ್ನು​ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದರೆಂದರೆ, ನಾನೀಗ ಸಿಂಹಾಸನ, ಕಿರೀಟ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನೆದುರು ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' (My best friend set the bar so high that now I expect a man to come with a throne, a crown and a whole kingdom to match) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತ್ತು.