ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು...! 'ಸಿನಿಮಾಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ' ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್, ''ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಂದೇಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರು ಒಳ್ಳೆದರೆಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ - 10 ಸಾವಿರ, 11-12 ಸಾವಿರ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಪ್ರೇಮ್ ಏನೋ ಅಂದ್ರು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾ ಹಾಕಿ - ಲಕ್ಷ, ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವೀವ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗಿವೆ. ನಾವಂತೂ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರವರೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು''.
'ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ದೂಷಿಸೋದು ತಪ್ಪು': ಕೇವಲ ದರ್ಶನ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಬೈಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್, ''ತಪ್ಪು ಮಾಧ್ಯಮದವರದ್ದಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ದರ್ಶನ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ವೀವ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ರೀಚ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವರವರ ನೋವು ಅವರವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಸ್ಯಾಡಿಷ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ. ದರ್ಶನ್ ಏನು ನೋವು ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ರಾ ಒಳಗೆ, ಕುಳಿತವ್ನಾ, ಬೇಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ...! ಇಂಥದ್ದೇ ಮಾತು. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಥವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ದೇವರೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನಾವೂ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಏನೂ ಮಾಡೋಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತಾ, ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ದೂಷಿಸೋದು ತಪ್ಪು'' ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದರ್ಶನ್ - ಪ್ರೇಮ್ ಸ್ನೇಹ: 'ಕರಿಯ' 2003ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ರೌಡಿಸಂ ಜೊತೆಗೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಗಿನ ರಿಯಲ್ ರೌಡಿಗಳು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಡುವಿನ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಯಿತು. ದರ್ಶನ್ ಜೊತೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ಪತ್ನಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಜೋಡಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡು ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಬಳಿ ಒಂದು ತೋಟ ಮಾಡಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇಮ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು.
ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತರ: ಆದ್ರೆ, ದರ್ಶನ್ ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಪದ, ಈ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ: ಬಳಿಕ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ಚಿತ್ರ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂತು. ಸದ್ಯ ನಟ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯಿಲ್ಲ.
