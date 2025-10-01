'ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ತನ್ನಿ': ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ರೆಡಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ತಮ್ಮ 37ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2025 at 4:32 PM IST
ಅದ್ಧೂರಿ, ಬಹದ್ಧೂರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ಬಂತೆಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹುಡುಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ.
ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಟಿನ್ ಬಳಿಕ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಈ ವರ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣದಿಂದ ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಕೇಕ್ ತರುವ ಬದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವ ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು, ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಗಳನ್ನು ತನ್ನಿ. ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ. ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ ಹುಡುಗನ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಿರೋ, ಈ ವರ್ಷವೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಎಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೇ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರ. ದೂರದೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀರ. ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಾ. ಹಾರ, ಬೊಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿಯಿದೆ. ನೀವುಗಳು ಬೊಕ್ಕೆ, ಹಾರ, ಕೇಕ್, ಪಟಾಕಿಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರೋ... ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ, ಪೆನ್ನು, ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್... ಹೀಗೆ ನಿಮಗಾದುದ್ದನ್ನು ತನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ'' - ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ.
ಸದ್ಯ ಕೆ.ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆ.ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನೂ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
