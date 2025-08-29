ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ಗೆ ಬಂದ ನಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ರೈ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಚಾ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಹರೀಶ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ತಗುಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಹಾಯ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಹರೀಶ್ ರೈ ಕನ್ನಡದ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ, ಖಳನಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಟ, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದ ಚಾಚಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದ್ರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿರೋದ್ದು ನಾವು ಬಾಸ್ ❤️.. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರೋವರ್ಗು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಂದ ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ @DhruvaSarja ❤️🙏#DhruvaSarja #Kicchasudeep #Yash #DarshanThoogudeepa pic.twitter.com/vLQgrYCQVK— ಆದಿ ಗೌಡ್ರು (@adhigowdru) August 29, 2025
ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹರೀಶ್ ರೈ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರೀಶ್ ರೈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?: 'ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹರೀಶ್ ರೈ ಇಂದು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು' ಎಂದು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಟ ಹರೀಶ್ ರೈ, ''ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗೋಕೆ ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ಮನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿ. ನಾನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಾರಿಗೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹಾನ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು... ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕಾಲ್ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಗೋಯ್ತು''.
''ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದವರು. ಚಿರು ಕೂಡಾ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಧ್ರುವ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಏನು? ಎಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ನಮ್ದೆ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಹೋಗಿ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ. ಅದೇನಿದ್ದರೂ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ, ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದ್ರು''.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕವರು ''ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನೆನಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ರು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು''.
''ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಈಗಿನ ಹೀರೋ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ - ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಹೊರಬರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಡುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೊರ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರ ಮೇಲಿರಲಿ''.
''ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರೇ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋವಾಗಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಿ'' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹರೀಶ್ ರೈ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.