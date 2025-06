ETV Bharat / entertainment

'ಮೇರಿ ಏಕ್​ ಕಿಸ್​ ನೆ ಹಿಲಾ ದಿಯಾ ಲೋಗೋ ಕೊ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ': ಧರ್ಮೇಂದ್ರ - DHARMENDRA ON KISSING SCENE

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರಾಕಿ ಔರ್ ರಾಣಿ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ' ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​​ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್​​ ಸೀನ್​​ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಎನ್​ಐ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಟ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಶ್ಯದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್​​​ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 2023ರ 'ರಾಕಿ ಔರ್ ರಾಣಿ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ' ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ರಾಕಿ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಅವರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೂ ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರರ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘರ್ಷಣೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅದನ್ನು "ಸೌಂದರ್ಯ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಗದಿತ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲ" ("there is no age for romance") ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.