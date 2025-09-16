ETV Bharat / entertainment

ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ 'ಡೆವಿಲ್'​ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​: ದರ್ಶನ್​ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​​

ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಅವರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

Darshan Thoogudeepa
ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ (Photo: Screen-grab from Devil song)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದರ್ಶನ್​​ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಟ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸಮಯ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್​​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

2024ರ ಜೂನ್​​ 8ರಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿವಾಸಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪದಡಿ 2024ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ದರ್ಶನ್​ ಮತ್ತು ತಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಆದ್ರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ನಟನಿಗೆ 6 ವಾರಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಲ್​ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ನಟ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡೆವಿಲ್​ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್​ 14ರಂದು ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗಿ, ವಾಪಸ್​ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರೂ ನಟ ಹೊರಗಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.

ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ನಟ, ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂದು, ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Exclusive Interview: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ : ನಟ ಮಿತ್ರ

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಟ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ನಟಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದೆಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಫೈಟ್​ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಡ್ಯೂಪ್​ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿದಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೇನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ಫೇಕ್​ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್​​ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ದಂಪತಿಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಕಾಟ: ಫೋನ್​ ಹ್ಯಾಕ್, ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

DARSHAN BACK PAIN VIDEO VIRALದರ್ಶನ್​ ಬೆನ್ನು ನೋವುಡೆವಿಲ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಡೆವಿಲ್​ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್DARSHAN THOOGUDEEPA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಪ್ಪೋ F31 5G ಸೀರಿಸ್​ ಲಗ್ಗೆ

ಅಮೆರಿಕ ಫೆಡ್​ ನೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ

ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ಕಪ್​ ತಿನ್ನಿ: ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.