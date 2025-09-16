ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ 'ಡೆವಿಲ್' ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್: ದರ್ಶನ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಬೆನ್ನು ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 11:13 AM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದರ್ಶನ್ ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಟ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
2024ರ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿವಾಸಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪದಡಿ 2024ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ನಟನಿಗೆ 6 ವಾರಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಲ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ನಟ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗಿ, ವಾಪಸ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರೂ ನಟ ಹೊರಗಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
His dedication to cinema is what made him the No.1 Star of KFI, This is just one of the examples 💔#TheDevil | #Devil | #DBoss | @dasadarshan pic.twitter.com/Tw5HFZcAL3— Darshan Trends™ (@DBossTrends) September 15, 2025
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ನಟ, ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬಂದು, ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಟ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ನಟಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರದೆಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಡ್ಯೂಪ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿದಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೇನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೋವು ಫೇಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.