ETV Bharat / entertainment

ಕೊರಿಯನ್​ನಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಭಾರತದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದೃಶ್ಯಂ'

ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊರಿಯನ್​​ನಲ್ಲೂ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

Actor Mohanlal
ನಟ ಮೋಹನ್​​​ಲಾಲ್ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೆರೆಕಂಡು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರ ನಂತರ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೀಮೇಕ್​ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊರಿಯನ್​​ನಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಂಟೆಂಟ್​ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಡಿಯೋಕ್ ನೋಹ್ (Deok Noh) ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್​ ಹಿಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಕೊರಿಯನ್ ರಿಮೇಕ್​ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಸಾನ್‌ನ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್​ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೊರಿಯಾದ ಆಂಥಾಲಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೋಯ್ ಜೇ-ವಾನ್ (Choi Jae-won) ಅವರು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸೌತ್​ ಕೊರಿಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಡಿಯೋಕ್ ನೋಹ್ 2013ರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ "ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಪಲ್"ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಇದು ಶಾಂಘೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊರಿಯನ್​ನಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ "ದೃಶ್ಯಂ" (2013) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಟ್ ರಿಮೇಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ (2014), ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಂ (2014), ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ ಪಾಪನಾಸಂ (2015), ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವ್​​ಗನ್ ನಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಂ (2015) ಮತ್ತು ಸಿನ್ಹಳದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆಂಥೋನಿ ನಟಿಸಿದ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಾಯ (2017) ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಟ್ರೇಲರ್

ದೃಶ್ಯಂ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ನಂತರ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ದೃಶ್ಯಂ 2, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ಮೂರನೇ ಭಾಗವೂ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ 3ನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

KOREAN DRISHYAMಕೊರಿಯನ್​ ದೃಶ್ಯಂದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾಮೋಹನ್​ ಲಾಲ್​ ದೃಶ್ಯಂDRISHYAM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್, ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್​​: ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಡೀಲ್​ಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​!

ಎಪಿಎಲ್‌ ಆದ 14,771 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು: ಹಾವೇರಿ ಪಡಿತರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್

ಓಮಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದರೂ ​​ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಾರದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್: ಕಾರಣ ಏನು ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.