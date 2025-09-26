ETV Bharat / entertainment

'ನನ್ನ ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ': ಕೋರ್ಟ್​​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ

'ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ' ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Nagarjuna Akkineni
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಮ್ಮ 'ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ' ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ ಕರಿಯಾ, "ನೀವು URLಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತು/ಹೆಸರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಟಾಲಿವುಡ್​​ ನಟ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, "ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ತಂಡವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, "ವಾದಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ವೈಭವ್ ಗಗ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ವೈಶಾಲಿ, ಸೋಮ್​​ದೇವ್ ಮತ್ತು ವಿಭವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತೇಜಸ್ ಕರಿಯಾ ಅವರ ಎದುರು ಬಂದಿತು. ಅರ್ಜಿಯು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯ, ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಐ-ರಚಿತ ವಿಷಯ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೆಸರಿನ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ವಕೀಲರು ಈ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಸುಗಂಧ: ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳು ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ 14 ನಿರ್ದಿಷ್ಟ URLಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಹ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕರಿಯಾ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಕಾಂತಾರ: ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿವೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ನಟನ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಆನಂದ್, 95 ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಅವರನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ "ಶಿವ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ 6 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್​​ಗಳನ್ನು ಹೊಮದಿದ್ದು, ನಟನ ದೊಡ್ಡ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು.

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGARJUNA COURT CASEನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಕೇಸ್NAGARJUNA AKKINENI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪಯಣ!

'ಭೈರಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು': ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ

ಹುಲಿವೇಷ, ಕೋಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಾಸೆಯ ಕಲಶ ರಚನೆಯೇ ಕಾಯಕ: ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯ!

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.