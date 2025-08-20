ETV Bharat / entertainment

ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​ - IDRE NEMDIYAAG IRBEK

'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಆಗಸ್ಟ್​ 15ರ 10:05ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹಾಡು ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Idre Nemdiyaag irbek
ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​ಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 10:54 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 11:15 AM IST

ನಟ ದರ್ಶನ್​​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​'ನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಚಾರದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​​' ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 2024ರ ಜೂನ್​​ 8ರಂದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು, 2024ರ ಜೂನ್ 11ರಂದು ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಬಂಧಿಯಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಟ ಸೇರಿ ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಲ್​ ಮಂಜೂರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪರಿಣಾಮ, ದರ್ಶನ್​ ಮತ್ತೆ ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ದರ್ಶನ್​ ಸೇರಿ 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್​​ 14ರಂದು ದರ್ಶನ್​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಗಸ್ಟ್​ 15ರ 10:05ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದೂಡಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಜೈಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್,​ ''ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಡೆವಿಲ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಹಾಡಿನ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ: ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ದರ್ಶನ್​ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಾವು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಹಾಡಿನ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 24 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10- 05 ಕ್ಕೆ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್​ ಖುಷ್​​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಬಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್. ಮಿಸ್ ಯು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಫ್ಯಾನ್​ ಓರ್ವರು, 'ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಲಿ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಡೆವಿಲ್ ಹಬ್ಬ ಶುರು. ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ್​​ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸಂದೇಶ: ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್​​​ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ್​​ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ''ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್. ನಿಮ್ಮ‌ ಪ್ರೀತಿಯ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರುವ ಸಂದೇಶ.

ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ‌ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾಸನ ಶಿರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ನಿಮ್ಮ‌ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಆಭಾರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲೆ ಇದ್ದರು, ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು, ನಿಮ್ಮಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಏನೇ ಇದ್ದರು, ನನ್ನ ನಂಬಿ‌ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಾಗು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಹೂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಗಲಿ ಎಂಬುಂದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತೇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಹಮತವಿದೆಯೆಂದು ಧೃಡವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾಸ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ದರ್ಶನ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಸೇರಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್.ಎಸ್.ರಾಜ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮೋಹನ್.ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

