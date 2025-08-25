ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಕಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ವಾರದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಟೀಮ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಭರದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದರ್ಶನ್ ಸೇರಿ 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮ, ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ.
ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-05ಕ್ಕೆ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ''ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್'' ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಹೆಸರಿನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ, ''ನಲ್ಮೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್' ಹಾಡು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದೀಪಕ್ ದನಿಯಿರುವ ಈ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್'ನ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರದ್ದು.
ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ದಿನವೇ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ, ''ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ 12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು, 2024ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ತೆರೆಕಾಣಲು ಚಿತ್ರ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ಬಾಸ್ ಮೂವಿ ಡೇಟ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೆವಿಲ್ ಜಾತ್ರೇನೆ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೆವಿಲ್ ಜಾತ್ರೇನೆ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಬಾಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ' ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಸೇರಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್.ಎಸ್.ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಮೋಹನ್.ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ 12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
