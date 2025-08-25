ETV Bharat / entertainment

ನಟ ದರ್ಶನ್​​ ತೂಗುದೀಪ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಡೆವಿಲ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2025 at 10:18 AM IST

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ​ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಕಲ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ವಾರದಲ್ಲಿ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಟೀಮ್​​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್​ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಭರದ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದರ್ಶನ್​ ಸೇರಿ 7 ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮ, ಆಗಸ್ಟ್​​ 14ರಂದು ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು​ ಅರೆಸ್ಟ್​ ಆಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಗಸ್ಟ್​ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ.

ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-05ಕ್ಕೆ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'ನ ಮೊದಲ ಹಾಡು ''ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್'' ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ದರ್ಶನ್​ ಹೆಸರಿನ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ, ''ನಲ್ಮೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್​​​ಗಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ಚಿತ್ರದ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್' ಹಾಡು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಅನಿರುದ್ಧ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದೀಪಕ್​ ದನಿಯಿರುವ ಈ 'ಇದ್ರೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕ್'ನ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರದ್ದು.

ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ದಿನವೇ ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್​​ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಂಡ, ''ನಿಮ್ಮ‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ‌ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರ 12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು, 2024ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್​​ಗೆ ತೆರೆಕಾಣಲು ಚಿತ್ರ ಸಜ್ಜಾಗಿತ್ತು.

ಸೋಷಿಯಲ್​​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ಬಾಸ್ ಮೂವಿ ಡೇಟ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, 'ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೆವಿಲ್ ಜಾತ್ರೇನೆ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಗ್​ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್​​ ಮಾಡಿ, 'ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೆವಿಲ್ ಜಾತ್ರೇನೆ ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಲ್​​ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್​, ಜೈ ಡಿ ಬಾಸ್​​ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್​​ಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 'ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಬಾಸ್​​. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ' ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಸೇರಿ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾಕರ್.ಎಸ್.ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಮೋಹನ್.ಬಿ.ಕೆರೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ 12-12-2025ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

