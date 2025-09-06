ETV Bharat / entertainment

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ - ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್​​?: ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ.

Darling Krishna, Milana Nagaraj
ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ - ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 1:49 PM IST

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುದ್ದಾದ ತಾರಾ ದಂಪತಿ. 'ಲವ್​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​​' ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಈ ಜೋಡಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು. ಮುದ್ದಾದ ಪರಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರೂ ಹೌದು. ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ವದಂತಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಫೇಸ್​ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಯಾವಾಗ ವೈರಲ್​ ಆಯ್ತೋ ಆಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆಯಾ? ಎಂದು ಹಲವರು ಅನುಮಾನಿಸಿದರು. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

Darling Krishna with Director Shashank
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ (Photo: ETV Bharat)

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇನು?; ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಏಕೆ ಜನ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ, ಪತ್ನಿ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೋಡಿ ಆಡಿಷನ್ಸ್‌ಗೂ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ದಂಪತಿ.

''ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್​​​​ನ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ? ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಃ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್​​​ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್​ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಕಹಾನಿ ಅಂತಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಅಂತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಟಿಟಿಗೆ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ': ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್​​ ಮಾಡಿ

ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನಾ ನಾಗರಾಜ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ - ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಗಳನ್ನೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIIMA 2025: ರಶ್ಮಿಕಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ; ತೆಲುಗು ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ

ಲವ್​​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಬ್ಲಾಕ್​​​ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್‌, ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯ, ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್‌‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್. ಸದಾ ನಗುಮೊಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ದಂಪತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಣಗಾನ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ದಂಪತಿ ನೋಡಿ ಯುವಜನಾಂಗ ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ. ಯಾರ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬೀಳದಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SIIMA 2025: ಸುದೀಪ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ; ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ

