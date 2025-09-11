ETV Bharat / entertainment

Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​​ 'ಕಾಟೇರ' ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್​​ ಸುಧೀರ್ ಸದ್ಯ 'ಏಳುಮಲೆ' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Tharun Kishore Sudhir
ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಸುಧೀರ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2025 at 4:13 PM IST

4 Min Read
ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ.

ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಕಂಡ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಈ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್​ ಸುಧೀರ್ (ತರುಣ್​ ಸುಧೀರ್​) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ 'ಏಳುಮಲೆ' ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಣಾ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ‌.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್​ ಸುಧೀರ್ ಮಾತು..

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲು ಏನು ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು/ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ‌ ಜನರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬದುರ ಬಗ್ಗೆ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್​​ ಸುಧೀರ್ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ‌.

ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ತರುಣ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಸುಧೀರ್ (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏಳುಮಲೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕನಿಸಿತು?

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚೌಕ, ರಾಬರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ''ನಾನು ಕಾಟೇರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಈ (ಏಳುಮಲೆ) ಬ್ಯಾಕ್​ಡ್ರಾಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಕಥೆ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಆಗವರು ನಾವೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಈ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏಳುಮಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಥೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಿತ್ತಾ?

''ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಲುಪುವ ಕಥೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯ ಪ್ರೇಮ್​ಕಹಾನಿ. ಹಾಗಾಗಿ, 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡೆವು. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆವು. ಈಗ ಬಹು ಭಾಷೆಯವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸದ್ಯ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ''.

ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ತರುಣ್​ ಕಿಶೋರ್​ ಸುಧೀರ್ ಮಾತು (Video: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಯ್ತು?

''ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ರೂ, ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲರ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದೇ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ಗೂ 2 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೋಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯಿಂದ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​​ ಶೋ ತುಂಬಾನೇ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ?

''ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರವರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಮೊದಲು ಕಂಟೆಂಟ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ'' ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ತೆಲುಗು-ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ?

ಬಹು ಭಾಷೆಯ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​​​ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೆಚ್ಚಿ, ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ‌, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ?

ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಂಬೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ‌ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ. ಊಟ, ಸ್ಟೈಲ್​ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದೇ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್​ ತೆರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಬಹು ಭಾಷೆಯವರು ಖಂಡಿತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ?

''ಈಗ ಓಟಿಟಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್​​ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ತರುಣ್​ ಸುಧೀರ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪುನೀತ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಏಳುಮಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಸಹೋದರ ರಾಣಾ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಮಹಾನಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ನಾಗಾಭರಣ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸತ್ಯ, ಜಗಪ್ಪ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ-ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವಿನ ಗಡಿಭಾಗದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಅದ್ವೈತ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಸಂಕಲನ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್‌ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಡಿ.ಇಮ್ಮಾನ್ ಸಂಗೀತ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

