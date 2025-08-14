ಬೋಲ್ಪುರ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ಪಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಕಮಲಾಕಾಂತ ಲಹಾ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ತಡೆದು, ಎಳೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಕಾಂತ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವೂ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
"ದೂರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬಿರ್ಭುಮ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಲಾಕಾಂತ ಲಹಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆತುರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕೆಲಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಾನು ದಾರಿ ಬಿಡಲು ಕೇಳಿದೆ. ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಲು ಹೇಳಿದರು. ಕಾದೆ ಕೂಡಾ. ನಂತರ ಅವರು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಬರಲು ದಾರಿ ಕೇಳಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು 30 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದರು. ನನ್ನ ಉಂಗುರ ಸಹ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಕಲಾವಿದ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡರು? ನಾನು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಟಾಲ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಮಲಾಕಾಂತ್ ಲಹಾ ಎಂಬ ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ತಯಾರಕರು.
ಕಿರುಕುಳದ ನಂತರ, ಕಮಲಕಾಂತ ಲಹಾ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲು ಮೌಖಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಖಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಅರಿಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.