ಸರ್ರೆ(ಕೆನಡಾ): ಕೆನಡಾದ ಸರ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ನಟ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೆಫೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಎಂದು ಇಂಡೋ-ಕೆನಡಿಯನ್ ವಾಯ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಗೋಲ್ಡಿ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.
"ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್. ಇಂದು ಸರ್ರೆಯ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ, ಗೋಲ್ಡಿ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇರ (ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ) ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಜುಲೈ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಘಟನೆಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಸನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸರ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ/ಮುಂಜಾನೆ 1:50ಕ್ಕೆ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ) ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೆಫೆಯ ಹೊರಗೆ ಹಲವಾರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಫೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೆಫೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಗುಂಡುಗಳ ಮಾರ್ಕ್ ಕಂಡುಬಂದವು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು.
ಅಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಫೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. "ನಾವು ಶಾಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.