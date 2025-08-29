ಬೆಂಗಳೂರು: 9 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವೃದ್ಧೆಯೋರ್ವರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರೂ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
''ಇದು ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಹುಡುಗ ಆದಿಶೇಷ ನಾಯಕ್ ಅಂತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ 200 ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದಿಶೇಷ ನಾಯಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಹುಡುಗ. ಅವರು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ 200-300 ಹುಡುಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ'' - ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್.
ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಓರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ನಡೆ ನುಡಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇನೇ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಕಿಚ್ಚನನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾವಿನಹೊಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಚಂದೂರ ನೆರವಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿಶೇಷ ನಾಯಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿಶೇಷ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 20×30 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸೆ.2ರಂದು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 52ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇನ್ನೂ, 'ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಸಿಗೋಣವಾ' ಎಂದು ನಟ ಸುದೀಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮನೆ ಬಳಿ ಚೂರು ಶಾಂತಿ ವಾತಾವರಣ ಇರಲೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಲಿವೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
