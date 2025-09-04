ಭೀಕರ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಮತ್ತು ರಣ್ದೀಪ್ ಹೂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
30 ಜನರು ವಿಧಿವಶ: 1988ರ ಬಳಿಕ ಪಂಜಾಬ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಥ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. 23 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಟ್ಲೆಜ್, ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾವಿ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಪಂಜಾಬ್ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರವರೆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರವಾಹ 30 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
10 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್: ಗುರುದಾಸ್ಪುರ್, ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 10 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗಾಯಕ - ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸದ್ಯ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿತ್ತು.
ಸೋನು ಸೂದ್: ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಪಂಜಾಬ್ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದವರು ಒಬ್ಬಂಟಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ - ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮ. ಅದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಂಜಾಬಿಗಳು -ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಪಂಜಾಬ್ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಪಂಜಾಬ್ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಪಂಜಾಬ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಕುಗ್ಗಬಾರದು. ದೇವರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ" ಎಂದು ನಟ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಣ್ ಜೋಹರ್: "ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಸಮಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್: ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿವೆ. ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೇ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ: ಹಾಸ್ಯನಟ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಹೃದಯ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗಿವೆ. ನಾವು ಸದಾ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ದೃಢವಾಗಿರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್: ''ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು" ಎಂದು ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ತಲುಪಲಿ. ಪ್ರವಾಹವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವವರು, ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ದೀಪ್ ಹೂಡಾ: ಗುರುದಾಸ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಣ್ದೀಪ್ ಹೂಡಾ, "ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾನಿ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿಖ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಮನೆ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
200 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದ ತಂಡ: ಗಿಪ್ಪಿ ಗ್ರೆವಾಲ್, ಗಾಯಕ ಕರಣ್ ಔಜ್ಲಾ, ರಂಜಿತ್ ಬಾವಾ, ಇಂದರ್ಜಿತ್ ನಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕರಾದ ಸತೀಂದರ್ ಸರ್ತಾಜ್, ಜಸ್ಬೀರ್ ಜಸ್ಸಿ, ಆಮಿ ವಿರ್ಕ್ ಕೂಡಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು 200 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದೆ.