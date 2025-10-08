ವಾಹನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣ; ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ
ವಾಹನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಭೂತಾನ್ನಿಂದ ಕಾರು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಮಂಗಳವಾರದಂದು(ಅ.7) ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಚಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಲಯಾಳಂ ನಟರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ವಾಹನ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.
17 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ: ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲರ್ಗಳ ಮನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ 17 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ತ್ರಿಶೂರ್, ಮಲಪ್ಪುರಂ, ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA)ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ (ಶಂಕಿತ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
The Enforcement Directorate's Kochi Zonal Office is conducting search operations under Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 at 17 locations across Kerala and Tamil Nadu in connection with the ongoing probe into the smuggling of high-end luxury vehicles and unauthorised…— ANI (@ANI) October 8, 2025
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಣಂಪಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕಡವಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೂತಾನ್ನಿಂದ ಅಕ್ರಮ ವಾಹನ ಆಮದನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಪರೇಷನ್ ನಮ್ಖುರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂದಿನ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಇಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಡೀಲರ್ಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
"ಈ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ವಿಭಾಗದ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ಟಿ.ಟಿಜು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಇಡಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.
ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ನಂತರ, ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಹನಗಳ ಅಕ್ರಮ ಆಮದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಂಕಿತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೋಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.