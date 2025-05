ETV Bharat / entertainment

'ಕನ್ನಡ ತಮಿಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು': ಕರುನಾಡಲ್ಲಿ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್​ 'ಥಗ್​​ಲೈಫ್​​ ಬಾಯ್ಕಾಟ್'​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಾಯ - BOYCOTT THUG LIFE

Published : May 28, 2025 at 11:01 AM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಕಮಲ್​ ಹಾಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಥಗ್​ ಲೈಫ್' ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಈವೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಟ 'ಕನ್ನಡ ತಮಿಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಟ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಅವರೂ ಕೂಡಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. 'ಥಗ್ ಲೈಫ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾನ್​ ಥಗ್​ಲೈಫ್​, ಥಗ್​​ಲೈಫ್​​ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಎಂಬುದು ಎಕ್ಸ್​​​ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಆಗಿದೆ.​

ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, "ಉಯಿರೆ ಉರವೆ ತಮಿಳೆ'' (ನನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಟ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತಮಿಳಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ (Your language was born out of Tamil). ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಗುರುತನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.