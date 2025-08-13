ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದು ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ನೆನಪು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದು ಅಭಿನೇತ್ರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ 62ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸದ್ಯ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಲೆಜೆಂಡರಿ ತಾರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರಿಲ್ಲವಾದರೂ ಅವರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗಳು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರ ಪೈಕಿ ಅವರ ಪತಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರದ ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಇಂದು 62 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಿನ್ನೂ 26 ವರ್ಷ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನ್ಮದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, 1990ರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ 27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರನ್ನು ನಗಿಸಲು 26 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ "1990ರಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ 26ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಅವರ 27ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಟೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆಗೈಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ "ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ದಿ ಓನ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಲೆಜೆಂಡ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
5 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 2013ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಟಿ 1967ರಲ್ಲಿ 'ಕಂದನ್ ಕರುಣೈ' ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ, 1972ರಲ್ಲಿ, 'ರಾಣಿ ಮೇರಾ ನಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
'ಚಾಂದಿನಿ', 'ಲಮ್ಹೆ', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ', 'ಚಾಲ್ಬಾಜ್', 'ನಾಗಿನಾ', 'ಸದ್ಮಾ' ಮತ್ತು 'ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್' ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪ್ರತಿಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಮಾಮ್'. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದರು.
1996ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಕಪೂರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರಿಯರೀಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.