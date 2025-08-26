ETV Bharat / entertainment

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ನಟನಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ - DHRUVA SARJA

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಬೋಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಟನಿಗೆ ಕೆಲ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

Dhruva Sarja
ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 4:00 PM IST

ಮುಂಬೈ: ವಂಚನೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ನಟನನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ.

ದೂರೇನು? ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಬೋಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ತಮಗೆ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಗ್ಡೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ, ಹೆಗ್ಡೆ ಇತರರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೆಗ್ಡೆ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೊತ್ತ ಇಂದು 43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಗ್ಡೆ ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2019ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಬಹು ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯ್ತು.

ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, 2020ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ, ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 2024ರಲ್ಲಿ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜುಲೈ 2025ರಲ್ಲಿ, ನಟ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

