ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಾದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2'. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು: ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಪಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಜಗಳದ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು, ಘರ್ಷಣೆ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿತು. ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2 ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಥವಾ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್': ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಅನುಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಕೈ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರ ನಡುವಿನ ನಿಜವಾದ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಳು ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ 'ಜೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 18 ನಿಮಿಷ ಅಭಿನಯ: ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯದ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ
'ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಔರ್ ವೋ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಮಿಕಾ ಗಬ್ಬಿ ಕೂಡಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದಾಸರ್ ಅಜೀಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜುನೋ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.