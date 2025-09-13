ETV Bharat / entertainment

ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​: ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸ್ವತಃ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಟೋಬಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್​​ಕ್ಯೂಸಿವ್​ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಜೊತೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)
ETV Bharat Entertainment Team

September 13, 2025

ವರದಿ: ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್​​​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಹೆಸರಾಂತರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1' ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಈಗಾಗಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.

ಹಿಂದಿಗೂ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ: ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿಗೂ ಡಬ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಹಕ್ಕು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ETV Bharat)

ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ: ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ‌ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ: ಹೌದು, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ಹೈವಾನ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟ್ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೂಟಿಂಗ್​ ಲೊಕೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಭೇಟಿಯಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (Photo: ETV Bharat)

'ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ': ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ' ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೇಳಿರೋದು ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಕುರಿತು ಟೋಬಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ನಮ್ಮ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ‌ ಸ್ವತಃ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ನಾನು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೂ, 'ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಅದು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್' ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹200: 'ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಥಿಯೇಟರ್​ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ'; ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಸದ್ಯ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 2-3 ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

ಇನ್ನೂ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಂಟೇ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು‌ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ, ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭ ವಾಹನ‌ ಹಾಗೂ ಟೋಬಿ ಸದ್ಯ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ.

