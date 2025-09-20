ETV Bharat / entertainment

'ಪ್ರಭಾಸ್​ ಕಲ್ಕಿ 2', 'ಸ್ಪಿರಿಟ್'​ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಶಾರುಖ್​ 'ಕಿಂಗ್'​​ ಸೇರಿದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

ಶಾರುಖ್​-ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಕಿ 2 ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾರುಖ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಡುಕೋಣೆ.

Shah Rukh Khan, Deepika Padukone
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 11:55 AM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌'ನಂತಹ ಎರಡು ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿಂದ ದೂರಸರಿದ ನಂತರ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕಿಂಗ್​ ಖಾನ್​​ ಶಾರುಖ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕಿಂಗ್​' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 6ನೇ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್​ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಿಂಗ್‌' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್​ನನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು? ನಿಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಇದೇನಾ?" ಎಂದು ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆರೋಪಗಳ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ದೀಪಿಕಾ ಸ್ಪಿರಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಂದೂ ನಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದೀಪಿಕಾ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. "ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರುವುದೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. "ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್​​ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ.. ನನ್ನ ಮನದ ಮಾತು ಕೇಳಲು, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ನಾನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು, ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ಕೂಡ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ: ಭಾಗ 2'ಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೂ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚಿನ 'ಬದ್ಧತೆ'ಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.

ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಂಡದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ನಟಿಸಿದ ಕಲ್ಕಿ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಸುಮಾರು 1,100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದೀಗ, ದೀಪಿಕಾ, ಕಿಂಗ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್​ನನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕ್ಲೋಸ್-ಅಪ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂಬುದು, ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ನಟಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, "ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತೀ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಆ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ 6 ನೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಿಂಗ್ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ​​, ಮೊದಲ ದಿನ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ, ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಜವಾನ್‌ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ವರ್ಮಾ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ, ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ AA22xA6ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಯೂ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

