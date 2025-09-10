ETV Bharat / entertainment

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷ: ಮೊದಲ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಹೇಗಿತ್ತು? ಫೋಟೋ ನೋಡಿ

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳು ದುವಾ ಜನಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.

Bollywood Actress Deepika Padukone
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2025 at 2:00 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್​​ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮಗಳು ದುವಾ ಜನಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ನ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ಸರಳ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಟಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ದೀಪಿಕಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಒಂದು ನೋಟ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಕ್‌ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ, "ಮೈ ಲವ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​​? ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ದುವಾ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೇ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು "ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ದುವಾ ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ಮಮ್ಮಾ ಅಂಡ್​​ ಪಾಪಾ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು, "ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕೇಕ್​ ತಯಾರಿಸಿದ್ರಿ. ಇದು ತಾಯ್ತನದ ಶುದ್ಧ ಸಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ - ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ! ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಇತರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬಾಘಿ 4': 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​, ಬಾಲಿವುಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಛಾಪು

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಪವರ್​​ಫುಲ್​ ಕಪಲ್​ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2024 ರಂದು ಮಗಳು ದುವಾಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. "ವೆಲ್ಕಮ್​ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್​​ 8.9.2024. ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣ್​ವೀರ್" ಎಂಬ ಜಂಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2024ರ ನವೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ, ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ದುವಾ" ಎಂದರೆ "ಪ್ರಾರ್ಥನೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಗಳನ್ನು "ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ಪನ ₹30,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್​ ಮಕ್ಕಳು

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೂ, ದೀಪಿಕಾ ಮಹಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಮಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು.

