ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್: ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸೋನು ಸೂದ್
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಲುಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸೋನು ಸೂದ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. 55ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಲೋಕೋಪಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸೋನು ಸೂದ್, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಟ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಇದೀಗ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ. ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸೋನು ಸೂದ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಪಂಜಾಬ್ನ ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಾವು ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಲುಪೋ ಕೆಸಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆವು. ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಜನರು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂದ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,98,525 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಗುರುದಾಸ್ಪುರ (40,169 ಹೆಕ್ಟೇರ್), ಪಟಿಯಾಲ (17,690 ಹೆಕ್ಟೇರ್), ತರಣ್ ತರಣ್ (12,828 ಹೆಕ್ಟೇರ್), ಫಜಿಲ್ಕಾ (25,182 ಹೆಕ್ಟೇರ್), ಫಿರೋಜ್ಪುರ (17,257 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಮತ್ತು ಕಪುರ್ತಲಾ (17,574 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಸೇರಿ ಹಲವೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಂದಾಯ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 56ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
