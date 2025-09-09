ETV Bharat / entertainment

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 58ನೇ ಜನ್ಮದಿನ: 34 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ

ಇಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 58ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ 34 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Akshay Kumar Thanks Fans
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2025 at 12:15 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 58ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ನಟನಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​ಡಮ್​​ ಹೊಂದಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್​​ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೊಲಾಜ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ! 58 ವರ್ಷಗಳು, ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 34 ವರ್ಷಗಳು, 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ, ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ.... ಇದು ನನ್ನಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಹೌದು. ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ 'ಧನ್ಯವಾದ'ಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನೀವಿಲ್ಲದೇ ನಾನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್.. ಜೈ ಮಹಾಕಾಲ್​​​" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ರಚಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ನಂದಾ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ಪಿ.ಎಸ್: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜನರು, ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ರಾಹುಲ್ ನಂದಾ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳಾನೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಕ್ಷಯ್ 1991ರಲ್ಲಿ 'ಸೌಗಂಧ್' ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಖಿಲಾಡಿ'ಯ ಯಶಸ್ಸು 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಮೊಹ್ರಾ (1994) ಮತ್ತು ಜಾನ್ವರ್ (1999)ನಂತಹ ಇತರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಖಿಲಾಡಿ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಟನ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್ ಅನ್ನು​​​ ರೂಪಿಸಿತು. ಈವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌, ಡ್ರಾಮಾ, ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ಜೊತೆ 'ಜಾಲಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ 3'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂಟೆನ್ಸ್​​ ಕೋರ್ಟ್​ ಬ್ಯಾಟಲ್​ನ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಸೈಫ್​ ಅಲಿ ಖಾನ್​ ಜೊತೆ ಹೈವಾನ್​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​​​ ಸಹನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ.

